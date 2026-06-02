Benfica'nın genç yıldızı Trabzonspor'da

17:20 2/06/2026, Salı
Sidny Lopes Cabral
Trabzonspor, Ernest Muçi transferinin ardından bir hamleyi daha tamamladı. Bordo-mavililer, Benfica forması giyen genç yıldızı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ernest Muçi hamlesinin ardından bir takviyeyi daha sonuçlandırdı. Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen genç oyuncu sağ bek Sidny Lopes Cabral'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

HT Spor'un haberine göre Karadeniz temsilcisi, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Benfica ile anlaşma sağladı. Anlaşma kapsamında Trabzonspor'un kasasından 8 milyon euro çıkacağı, sözleşmede performansa dayalı bonusların da yer alacağı belirtildi.

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Sidny Lopes Cabral'ın yarın İstanbul'a gelmesi, ardından Trabzon'a geçerek sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla toplamda 28 karşılaşmada forma giyen Cabral, 6 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.

Sağ bek olarak görev yapan Cabral, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Genç futbolcu, Benfica'da görev yaptığı dönemde Jose Mourinho tarafından sağ ve sol bekin yanı sıra orta sahanın her iki kanadında ve sol açık pozisyonunda da değerlendirildi.




