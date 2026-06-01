Trabzonspor'da sürpriz Zubkov ayrılığı: Anlaşma sağladığı takım şaşırttı

22:48 1/06/2026, Pazartesi
Zubkov, 2024-25 sezonu ara transfer döneminde 6 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.
Trabzonspor'da sürpriz Oleksandr Zubkov ayrılığı gerçekleşiyor. Gazeteci Fabrizio Romano, Ukraynalı kanat oyuncusunun anlaşma sağladığı takımı açıkladı.

Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Transfer haberleriyle adından söz ettiren Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Yunanistan temsilcisi AEK Atina, Zubkov'un transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Tarafların bonservis ve sözleşme detaylarında uzlaşma sağladığı belirtilirken, transferde artık son aşamaya gelindiği ifade edildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Zubkov, 2024-25 sezonu ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Bu sezon bordo-mavili formayla toplamda 37 karşılaşmaya çıkarken 4 gol atıp, 12 asistlik performans sergiledi.




