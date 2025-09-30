Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Berke Dikişçioğlu Türkiye şampiyonu oldu

Berke Dikişçioğlu Türkiye şampiyonu oldu

14:0230/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Berke Dikişçioğlu madalyasını aldı.
Berke Dikişçioğlu madalyasını aldı.

Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Türkiye Kaykay Şampiyonası Finali'nde sokak disiplininde adını zirveye yazdırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın final etabı, Maltepe'de bulunan Orhangazi Şehir Parkı içerisindeki Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti'nde gerçekleştirildi.


Park ve sokak disiplinlerinde düzenlenen ve toplam 65 sporcunun katıldığı şampiyona, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Red Bull sporcusu Dikişçioğlu, yarış boyunca sergilediği istikrarlı performansla toplamda 160 puana ulaştı.


Bu sonuçla kariyerindeki 6. Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşan Dikişçioğlu, ulusal arenadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.




#Türkiye Kaykay Şampiyonası
#Berke Dikişçioğlu
#Red Bull
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ne zaman başvurular başladı mı, alımlar hangi kadro ve branşta olacak?