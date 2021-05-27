Spor Berna Gözbaşı kulübe verdiği parayı açıkladı
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Berna Gözbaşı kulübe verdiği parayı açıkladı

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, görevde bulunduğu 1,5 yıllık dönem içerisinde kulübe 170 milyon TL para verdiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Berna Gözbaşı kulübe verdiği parayı açıkladı
Kulüp başkanı Berna Gözbaşı

Yeni sezonda da Süper Lig’de mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki günlerde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

Delegelere sarı-kırmızılı kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili bilgi verecek olan başkan Berna Gözbaşı, bu süreçte kulübe ne kadar para verdiğini açıkladı.

"Kulübe 170 milyon TL üzerinde katkıda bulundum"


Bir televizyonda katıldığı spor programında önemli açıklamalarda bulunan Gözbaşı, “Bu kulübü kurtarabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçmadım. Kulübün gerek transfer yasağını açmak, gerek eski borçlarını ödemek, gerek varlığını sürdürmek, gerek limitin yetmediği noktalarda, bu paraları alamayacağımı bile bile üzerime düşeni yaptım. Sadece transfer tahtası açmak için 51 milyon TL kulübe kendim katkıda bulundum. Bugüne kadar 170 milyon TL üzerinde kulübe katkıda bulundum., Böyle bir bütçe ile Türkiye’de ilk 5’e oynayacak bir takım kurulabilir. Bu paranın 110 milyon TL’si geçmişin borçları” dedi.

"Ben de rahatça maç seyretmek istiyorum"


Kayserispor’da göreve geldiği günden bu yana sürekli krizler ile mücadele ettiğini dile getiren Berna Gözbaşı, “Kulübün durumu iyi olursa, sportif ve ekonomik yapısı iyi olursa elbette başkanlık zevkli. Ama göreve geldiğimden beri bunu henüz çok yaşayamadım. Ben de istiyorum rahatça maç seyretmek. En çok ben istiyorum. Ben de istiyorum taraftarlar her maçtan sonra sokaklara dökülsün sevinsin. Bir başkan başka ne isteyebilir ki” diye konuştu.

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