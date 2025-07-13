Beşiktaş, Avusturya kampının 2'nci hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 1 - 1 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer mücadelenin onbirini Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Kartal, Arroyo, Rafa Silva, Gedson ve Rashica'dan oluşturdu.

18'inci dakikada Lucas'ın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1 - 0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.