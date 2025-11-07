Yeni Şafak
Beşiktaş Antalyaspor maçına hazır

14:357/11/2025, Cuma
AA
Gabriel Paulista da idmana katıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.


Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.


Annesinin rahatsızlığı nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayan Gabriel Paulista, idmana katıldı.


Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



