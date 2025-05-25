Beşiktaş, Dolmabahçe'ye mağlubiyetle veda etti

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 61. dakikada Samet Akaydın'ın golüyle öne geçen Çaykur Rizespor karşısında 64. dakikada Joao Mario ile beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, 90+1. dakikada Sowe'nin golünü engelleyemedi ve müsabakadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.





Haftayı 59 puanla tamamlayen Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçıyla başlayan galibiyet serisinin ardından oynadığı 2 maçta da galibiyet alamadı.

Hatayspor sonrasında Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u yenerek 3'te 3 yapan siyah-beyazlı ekip, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor maçını da 2-1 kaybetti.





Beşiktaş ilk 4'ü garantiledi

Siyah-beyazlı takım, sezonu ilk 4'te tamamlamayı garantiledi. Siyah-beyazlılar, 5. basamaktaki RAMS Başakşehir'in Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek 54 puanda kalması sonrasında sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantiye aldı.





Immobile sezonu erken bitirdi

Beşiktaş'ta Ciro Immobile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Galatasaray, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FM maçlarında da sarı kart gören tecrübeli forvet, Çaykur Rizespor müsabakasının 40. dakikasında da sarı kart gördü. İtalyan oyuncu, siyah-beyazlı takım adına sezonun kapanış müsabakası Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.





Joao Mario 6. golünü attı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Joao Mario, siyah-beyazlı formayla 6. gol sevincini yaşadı. Siyah-beyazlı takımın 1-0 geriye düşmesinden 3 dakika sonra ceza sahasında bulduğu topu ağlara gönderen tecrübeli oyuncu skoru 1-1 yaparak takımını yeniden oyuna ortak etti. Ligde 4. golünü atan Portekizli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gol kaydetti.





Beşiktaşlı taraftarlar Ghezzal'ı unutmadı

Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Rachid Ghezzal'ı siyah-beyazlı taraftarlar unutmadı. Eski takımına karşı ilk kez Tüpraş Stadı'nda rakip olan Çaykur Rizesporlu Ghezzal, 78. dakikada oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar eski futobolcularını uzun süre alkışladı.





Futbolcular protesto edildi

Çaykur Rizespor'un 2-1 öne geçmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları protesto etti. Uzun süre siyah-beyazlı oyuncuları yuhalayan tribünler teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e de tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, protesto üzerine tribünlere gitmekten vazgeçerek alkışlamakla yetindi.





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