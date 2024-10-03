UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü 90+3. dakikada Masuaku kaydetti. Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Marmoush (P), 22. dakikada Ebimbe ve 82. dakikada Knauff attı. Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının özetine ve Avrupa Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Marmoush (P), 22. dakikada Ebimbe ve 82. dakikada Knauff kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü 90+3. dakikada Masuaku attı.
Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile 27. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından lig etabındaki ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlılar son sırada yer aldı. Frankfurt ise puanını 4'e yükseltti.
Kaleci Mert Günok omuz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Temsilcimiz Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında 24 Ekim Perşembe günü Lyon'a konuk olacak.