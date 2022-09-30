Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuştu
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuştu

Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkat çekiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuştu
Ali Palabıyık'ın derbide çıkardığı kırmızı kart

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 26 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 163 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 79 sarı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 26 derbide 85 kez kart aldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 79 da sarı kart gördü.

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 26 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 84 sarı olmak üzere toplam 95 kart aldı.

Son 4 derbide 1 kırmızı, 32 sarı kart

İki takım arasında yapılan son 4 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 32 sarı kart gösterildi.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçtiğimiz sezon rövanş maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

Jorge Jesus öğrencilerine Beşiktaş'ı ezberletiyor
SPOR
Jorge Jesus öğrencilerine Beşiktaş'ı ezberletiyor

Beşiktaş'ın yıldızı derbi öncesinde sakatlandı: Tüm planlar bozuldu!
SPOR
Beşiktaş'ın yıldızı derbi öncesinde sakatlandı: Tüm planlar bozuldu!

Yoğun trafik başlıyor

Yoğun trafik başlıyor

​Trabzonspor, Dünya Kupası'na kadar 41 günde 10 maça çıkacak.
Liderlik maçı

Liderlik maçı

​Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
Milli ara bittiSüper Lig döndü

Milli ara bitti
Süper Lig döndü

​İşte 8. haftanın karşılaşmaları ve hakemler.
64'ün <br>sırrını açıkladı

64'ün
sırrını açıkladı

​Juan Mata forma tercihiyle ilgili soruya cevap verdi.
Şampiyonluğunu <br>ilan edebilir

Şampiyonluğunu
ilan edebilir

​Formula 1'de haftanın yarışı Singapur GP'de gözler Verstappen'de.
Antrenman 4 saat sürdü

Antrenman 4 saat sürdü

​Jorge Jesus öğrencilerine Beşiktaş'ı ezberletiyor
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta derbi öncesi Ersin Destanoğlu krizi aşıldı.
'Trabzonspor beni <br>çok değiştirdi'

'Trabzonspor beni
çok değiştirdi'

Anastasios Bakasetas Yunan basınına konuştu.
Arda Turan'a<br>jübile sürprizi

Arda Turan'a
jübile sürprizi

Erden Timur, Arda Turan'a özel jübile maçı düzenleneceğini açıkladı.
Amedspor'un<br>cezası belli oldu

Amedspor'un
cezası belli oldu

​TFF, Amedspor'a verdiği cezayı açıkladı.
Filenin Sultanları<br>son 16 turunda

Filenin Sultanları
son 16 turunda

​A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Beşiktaş'ın yıldızı sakatlandı

Beşiktaş'ın yıldızı sakatlandı

​Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak.
'Bu adam <br>nasıl futbol oynuyor!'

'Bu adam
nasıl futbol oynuyor!'

​Amedsporlu futbolcunun vukuatları sosyal medyada sorgulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.