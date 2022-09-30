Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuştu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 26 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 163 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 79 sarı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 26 derbide 85 kez kart aldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 79 da sarı kart gördü.

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 26 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 84 sarı olmak üzere toplam 95 kart aldı.

Son 4 derbide 1 kırmızı, 32 sarı kart

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İki takım arasında yapılan son 4 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 32 sarı kart gösterildi.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçtiğimiz sezon rövanş maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

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