Süper Lig'in 28. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla 1914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek.
"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Galatasaray maçı 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.