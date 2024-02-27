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Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisi için deplasman seyircisi kararı

İl Spor Güvenlik Kurulu, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde deplasman taraftarlarının alacağını açıkladı. Karşılaşmayı 1914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek.

16:54 - 27/02/2024 Salı
Güncelleme: 17:01 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
1094 taraftar maçı takip edecek.
1094 taraftar maçı takip edecek.

Süper Lig'in 28. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla 1914 sarı-kırmızılı taraftar izleyecek.


İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"


BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.





#Beşiktaş
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
12 dakika önce
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