Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı yenemiyor

Beşiktaş, Kasımpaşa’yı yenemiyor

22:2126/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı yenemiyor
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı yenemiyor

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, rakibine karşı galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte siyah-beyazlıların, Paşa’ya karşı kötü serisi devam etti. Kartal bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.


Söz konusu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2 defa da berabere kaldı. Bu müsabakalarda kalesinde 10 gol gören Kartal, rakip ağları ise 5 kez havalandırdı.


Beşiktaş, Kasımpaşa’ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2’lik skorla almıştı.



#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#beşiktaş
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 DV Green Card başvurusu ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte ABD Green Card başvuru rehberi