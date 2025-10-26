Beşiktaş, Kasımpaşa’yı yenemiyor

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçla birlikte siyah-beyazlıların, Paşa’ya karşı kötü serisi devam etti. Kartal bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Söz konusu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2 defa da berabere kaldı. Bu müsabakalarda kalesinde 10 gol gören Kartal, rakip ağları ise 5 kez havalandırdı.