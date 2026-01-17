Yeni Şafak
Beşiktaş Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14:0517/01/2026, Cumartesi
AA
İdmanda Orkun Kökçü de yer aldı.
İdmanda Orkun Kökçü de yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanın ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.



#Beşiktaş
#Kayserispor
#Süper Lig
