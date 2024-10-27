Beşiktaş net borcunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü
Beşiktaş, 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılarda yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul, kulübün net borcunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Kongrede faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından yöneticiler konuşmalarını gerçekleştirdi.
Kürsüye gelen yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul, siyah beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.
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