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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun grup kuraları İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi. Ülkemizi temsil edecek Beşiktaş’ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde hangi takımlarla eşleşti?
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul’da yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kurayla belirlendi. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisiydi.

Şampiyonlar Ligi grupları

A Grubu: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C Grubu: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff

E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, D. Kiev

F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

  • İlk maçlar 14-15 Eylül'de “Devler Ligi”nde grup maçları, 14-15 Eylül’de başlayıp 7-8 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea’nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı’nda oynanacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu

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