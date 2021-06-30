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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sözleşme itirafı

Beşiktaş ile 1 yıllık anlaşma sağlayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetimle yapılan görüşmelerin perde arkasını açıkladı. Yalçın, "Biz 36 gün boyunca pazarlık yapmadık" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçından sözleşme itirafı
Sergen Yalçın, geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş ile şampiyon tamamlamıştı.

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş ile şampiyon tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme yenileme süreci yılan hikayesine dönmüştü. Tecrübeli teknik adam, yaşanılan sürecin perde arkasını anlattı.

"Sadece 2 kere bir araya geldik"

Milliyet'e konuşan Sergen Yalçın, bu süreçte her gün sözleşme görüşmeleri yapmadıklarını söyledi. Yalçın, "Sürekli ‘36 gündür niye imza atılmıyor’ diye konuşuldu. Biz 36 gün boyunca pazarlık yapmadık. İki kere bir araya geldik, ikincide anlaştık. Şimdi de ‘İmza attın mı’ diye soruyorlar. Benim Beşiktaş ile olan imzam zaten gönüllere atıldı. Bugün, yarın kağıt üstüne de atarız” ifadelerini konuştu.

"Endişem kadrodan yöneydi"

Güçlü bir kadroya ihtiyaç duyduklarını söyleyen Yalçın, “Ben iyi bir kontrattan çok, geniş ve güçlü bir kadro isterim. Tüm endişelerim bunun üzerindeydi. Geçen sezon elde edilen başarıda herkesin emeği var. Yeni sezonda da yine hep birlikte başarının peşinden koşacağız" dedi.

  • "6-7 transfer yapmalıyız"
  • Mevcut kadroya takviye yapılması gerektiğini belirten teknik direktör Sergen Yalçın, "Sözleşmesi bitenleri bir kenarda tutarsak şu an 19 kişiyiz. Mevcut kadromuza 6-7 takviye yapılırsa, bizim gelecek sezon için ciddi eksiğimiz olmaz. Eksik bölgeleri mutlaka güçlendirmeliyiz. Yapılacak transferler konusunda yönetimimizle oturup daha detaylı şekilde konuşacağız. 5 Temmuz’da sezonu açıyoruz. Kamp planlarımız hazır. Kadromuz en kısa sürede tamamlanmalı. Yeni sezona geçen seneki gibi sıkıntılı başlamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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