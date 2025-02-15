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Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

12:1715/02/2025, Cumartesi
IHA
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Polonyalı hakem Daniel Stefanski
Polonyalı hakem Daniel Stefanski

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Stefanski oldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor bugün saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.


Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.


Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında VAR’da Polonyalı hakem Daniel Stefanski, AVAR’da da Onur Özütoprak görev yapacak.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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