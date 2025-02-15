Beşiktaş ile Trabzonspor bugün saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.