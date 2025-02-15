Dolmabahçe'de dev kapışma

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, kalesini gole kapattı. Diğer yandan 2024 yılını büyük maç kazanamadan tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bordo-mavillier, bugün kazanıp hem İstanbul'un üç büyük takımı karşısındaki bu şanssızlığını kırmak, hem bu sezon ilk kez bir deplasmanda galibiyeti almak, hem de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.