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Dolmabahçe'de dev kapışma

Dolmabahçe'de dev kapışma

09:1715/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası bugün dev bir maça şahitlik edecek. Şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş ve Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarına katılma hedefindeki iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor bugün saat 19.00'da siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.


Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.





Trabzonspor kötü seriyi bitirmek istiyor

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, kalesini gole kapattı. Diğer yandan 2024 yılını büyük maç kazanamadan tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bordo-mavillier, bugün kazanıp hem İstanbul'un üç büyük takımı karşısındaki bu şanssızlığını kırmak, hem bu sezon ilk kez bir deplasmanda galibiyeti almak, hem de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.


Muhtemel 11'ler

Beşiktaş:
Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir (Ricardo), Gedson, Rafa Silva, Muçi, Rashica, Immobile.
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Cham, Visca, Zubkov, Banza.







#Süper Lig
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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