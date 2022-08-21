Spor Beşiktaşın hedefi Omar Colley
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Beşiktaş'ın hedefi Omar Colley

Savunmayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper transferi konusunda rotasını İtalya’ya çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, Sampdoria forması giyen Omar Colley’i kadrosuna katmak istiyor. Sampdoria 5 milyon euro isterken, Beşiktaş fiyatı indirmeye çalışıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş transfer haberleri: Omar Colley nereli, kaç yaşında ve nerede oynuyor?
1.91 boyundaki Omar, sol ayağını kullanıyor.

Stopere takviye yapmak isteyen ve bu konuda şu ana kadar girişimde bulunduğu isimlerden olumlu dönüş alamayan Beşiktaş, bu kez rotasını İtalya’ya çevirdi.

Siyah-beyazlılarda teknik heyetin raporu ile yapılan transfer çalışmalarında Sampdoria forması giyen Omar Colley ilk sıraya yükseldi. İtalyan medyası bu konudaki görüşmelerin en başta zayıfladığını ancak siyah-beyazlı kulübün bu konuda ısrarcı olduğunu yazdı.

Tutto Mercato Web’in haberine göre; Beşiktaş, Sampdoria’da forma giyen 29 yaşındaki stoper Omar Colley konusunda inatçı. İtalyan kulübü, Beşiktaş’ın teklifini geri çevirirken, oyuncudan 5 milyon euro civarında bonservis geliri kazanmak istiyor. Ancak Beşiktaş, bu konuda bonservis ücretini indirmek için ısrarlı temaslarını sürdürüyor.

Gambiyalı oyuncu bu sezon takımının ilk Serie A ve İtalya Kupası maçlarında 90’ar dakika süre aldı.

İki sistemde de oynuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, hem sağ hem de sol stoper oynayabilen 29 yaşındaki oyuncunun Saiss ile uyum göstereceğini düşünüyor.

Fransız çalıştırıcının, zaman zaman 3’lü zaman zaman 4’lü savunma oynamak istediği, Colley’in de bu konuda deneyimli olduğu için tercih ettiği ifade edildi.

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Omar Colley (@ocolley15)'in paylaştığı bir gönderi

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