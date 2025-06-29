Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan oyunlarla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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