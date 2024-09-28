Beşiktaş'a Al Musrati'den kötü haber

Beşiktaş'ın Libyalı yıldızı Al Musrati, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 10 gün takımından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta Al Musrati'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ajax maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun, sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.
Libyalı oyuncunun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
"Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."