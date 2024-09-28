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Beşiktaş'a Al Musrati'den kötü haber

Beşiktaş'a Al Musrati'den kötü haber

14:3128/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Al Musrati, Ajax maçının 82. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakmıştı.
Al Musrati, Ajax maçının 82. dakikasında yerini Salih Uçan'a bırakmıştı.

Beşiktaş'ın Libyalı yıldızı Al Musrati, yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 10 gün takımından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta Al Musrati'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ajax maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun, sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.


Libyalı oyuncunun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax ile oynadığı müsabakada, sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Al Musrati’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Al Musrati’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."





#Beşiktaş
#Al Musrati
#Ajax

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