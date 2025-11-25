Beşiktaş'ın hentboldaki rakibi belli oldu

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası’nda yoluna Slovenya temsilcisi RK Celje ile devam edecek. Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlılar, turnuvanın son 16 turunda zorlu bir rakiple eşleşti.