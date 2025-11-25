Yeni Şafak
Beşiktaş'ın hentboldaki rakibi belli oldu

16:2325/11/2025, Salı
Beşiktaş son 8 için sahaya çıkacak.
EHF Avrupa Kupası’nda son 16 turuna yükselen Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, kura çekiminde Slovenya temsilcisi RK Celje ile eşleşti.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası’nda yoluna Slovenya temsilcisi RK Celje ile devam edecek. Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlılar, turnuvanın son 16 turunda zorlu bir rakiple eşleşti.


İlk maç deplasmanda

Kura sonuçlarına göre Beşiktaş, iki ayaklı eşleşmenin ilk karşılaşmasını 14-15 Şubat tarihlerinde Slovenya’da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 21-22 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak.





