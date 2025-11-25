Beşiktaş'ın hentboldaki rakibi belli oldu

EHF Avrupa Kupası’nda son 16 turuna yükselen Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, kura çekiminde Slovenya temsilcisi RK Celje ile eşleşti.
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası’nda yoluna Slovenya temsilcisi RK Celje ile devam edecek. Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen kura çekiminde siyah-beyazlılar, turnuvanın son 16 turunda zorlu bir rakiple eşleşti.
Kura sonuçlarına göre Beşiktaş, iki ayaklı eşleşmenin ilk karşılaşmasını 14-15 Şubat tarihlerinde Slovenya’da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 21-22 Şubat’ta İstanbul’da yapılacak.