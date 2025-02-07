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Beşiktaş'ta 5 eksik

Beşiktaş'ta 5 eksik

16:077/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Siyah-beyazlılar son hazırlıklarını yaptı.
Siyah-beyazlılar son hazırlıklarını yaptı.

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın saat 19.00’da Sivasspor’a konuk olacak.


Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Emre Can Terzi ve Necip Uysal ile birlikte sarı-kart cezalısı Rafa Silva kafilede yer almadı


İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.





#Beşiktaş
#Sivasspor
#Süper Lig

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