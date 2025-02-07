Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın saat 19.00’da Sivasspor’a konuk olacak.
Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları devam eden Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Emre Can Terzi ve Necip Uysal ile birlikte sarı-kart cezalısı Rafa Silva kafilede yer almadı
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.