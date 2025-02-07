Sivasspor, yarın saat 19.00’da Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun zemini kardan temizlendi. Yetkililer tarafından kar yağışının sürmesi nedeniyle saha zeminine fazla müdahale edilemediği belirtilirken, stadyumun alttan ısıtmasının ise ekim ayından beri çalıştığı öğrenildi.





Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nun toprak ısısının 22 derece olduğu bildirilirken, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarıyla kulüp çalışanları tarafından çevre ve pist temizliği de aralıksız olarak devam ediyor.





Diğer yandan maç günü hava sıcaklığının eksi 8 derece civarında olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre maç saatinde hafif kar yağışı da bekleniyor.















