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Sivasspor-Beşiktaş maçı eksi 8 derecede oynanacak: İşte stadyumdaki son durum

Sivasspor-Beşiktaş maçı eksi 8 derecede oynanacak: İşte stadyumdaki son durum

15:017/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
IHA
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Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun son hali
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun son hali

Süper Lig’in 23. haftasında yarın oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun zemini kardan temizlenirken, alttan ısıtma sistemi de aralıksız çalışıyor.

Sivasspor, yarın saat 19.00’da Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun zemini kardan temizlendi. Yetkililer tarafından kar yağışının sürmesi nedeniyle saha zeminine fazla müdahale edilemediği belirtilirken, stadyumun alttan ısıtmasının ise ekim ayından beri çalıştığı öğrenildi.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nun toprak ısısının 22 derece olduğu bildirilirken, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarıyla kulüp çalışanları tarafından çevre ve pist temizliği de aralıksız olarak devam ediyor.


Diğer yandan maç günü hava sıcaklığının eksi 8 derece civarında olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre maç saatinde hafif kar yağışı da bekleniyor.





#Süper Lig
#Sivasspor
#Beşiktaş
#Sivas 4 Eylül Stadyumu

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