Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlılardaki planlama, teknik direktör ve hedefler hakkında basın toplantısı düzenledi.





Samet Aybaba'nın açıklamaları:

'Birisi Sergen Yalçın'

"Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz"

'Çalışmalar devam ediyor'

"Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor"





'Transfer yapamıyoruz'

"14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız"





'Yusuf Sarı'ya başarılar dilerim'

"Yusuf Sarı. Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim"

'Rıza Çalımbay'a bilgiyi verdim'

"Camiamızın ufak tefek şeylerle meşgul edilmesi yanlıştır. Kendisine bu bilgiyi verdim. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bunu yaşamayacağımızı, bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. Rıza Hoca, başarılı bir teknik direktördür. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla dostuz, takımdaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur"





'Sergen hocayla görüşmedik'

"Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama.Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz. Sergen ile konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız."

'Başkanımızın görüştüğü 2-3 hoca var'

"Hoca adayları o kadar çok ki, çoğunu unuttum. Başkanımızın görüştüğü 2-3 hoca var. Yazılanların çoğu doğru değil. Çoğuyla görüşme olmadı. Planlamamızı hocamıza anlatacağız. Şöyle bir takım kuracağız, gençlere öncelik tanıyacağız, doğru ve iyi transferler yapacağız"





'Cenk ve Salih Uçan ile görüşeceğiz'

"Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz"

'Quaresma'yı hiç görmedim'

"Teknik direktörlük dönemimde Quaresma olayı vardı. Samet Hoca gönderdi dediler. Ben Quaresma'yı hiç görmedim. Takımın iyi gittiği dönemde, şampiyonluk konuşulmaya başlandığı dönemde Ahmet Kavalcı'ya gittik. Bu Quaresma'yı takıma geri alalım dedim. İstemedi başkan. Sonra kadro dışıyla alakalı tek sorumlu ben oldum. Hala küçük çocuklar gelip onu soruyor. Çok katkılı oldu, iyi oyuncuydu. Takoz Recep de iyi oyuncuydu, Mehmet Ekşi de. hepimiz iyi oyuncuyduk yani"



















