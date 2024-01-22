Ara transfer dönemi başlayalı 11 gün olmasına rağmen kadrosuna su ana kadar sadece sağ bek Svensson'u katan Beşiktaş, ikinci hamlesini orta sahaya yapmak istiyor.
Teknik direktör Fernando Santos'un orta sahaya lider özellikli oyuncu istemesinin ardından siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcının vatandaşı William Carvalho'yu gündemine aldı.
Beşiktaş, Real Betis forması giyen Carvalho'yu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İspanyol ekibi de oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.
31 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 16 maçta 3 asist kaydetti.