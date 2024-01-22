Beşiktaş, deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu. Farklı yenilginin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, "Net olarak söyleyebilirim ki, sorumluluk benim. Oyuncularımla konuşacağım. Kötü yaptığımız çok şey vardı" ifadelerini kullandı.