Beşiktaşlı ismin ehliyetine el konuldu

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, radara yakalandığı trafik denetiminde hız sınırını aşması nedeniyle idari yaptırımla karşı karşıya kaldı. Saatte 163 kilometre hızla seyrettiği tespit edilen genç oyuncuya ceza kesilirken, Hekimoğlu olayın perde arkasını açıkladı.
Bu ihlalin ardından trafik ekipleri, yasal prosedür gereği Hekimoğlu’nun sürücü belgesine 30 gün süreyle el koydu ve kendisine 20 bin TL tutarında idari para cezası uyguladı.
Genç futbolcu, şeker hastası olan babaannesinin durumunun fenalaşması üzerine onu acil olarak hastaneye yetiştirmek için aracıyla yola çıktığını söyledi.