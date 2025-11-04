Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'dan flaş karar

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'dan flaş karar

12:134/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber
Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da katıldı.
Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da katıldı.

Son olarak ligde oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, flaş bir karar aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ev sahibi takım 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kaybetmişti.


Karşılaşmada Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart görmüştü.


Alınan bu mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı camiada hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Doğan, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın saat 18.00'de yönetimi toplantıya çağırdığını yazdı.




#Beşiktaş
#Serdar Adalı
#Sergen Yalçın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 81 ilde 500 bin yeni konut kampanyası başvuru şartları neler, kimler faydalanabilecek?