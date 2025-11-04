Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı'dan flaş karar

Alınan bu mağlubiyet sonrası siyah-beyazlı camiada hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Fatih Doğan, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın saat 18.00'de yönetimi toplantıya çağırdığını yazdı.