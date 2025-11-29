Beşiktaş'ta beklenmedik sakatlık: Karagümrük maçının kadrosundan çıkarıldı

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın son durumunu açıkladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 14. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı. Dün gerçekleşen antrenmanda ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz’ın üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildi.
"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."