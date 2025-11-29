Yeni Şafak
Beşiktaş'ta beklenmedik sakatlık: Karagümrük maçının kadrosundan çıkarıldı

18:4329/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Beşiktaş
Beşiktaş

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın son durumunu açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 14. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.


Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı. Dün gerçekleşen antrenmanda ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz’ın üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildi.


Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."



