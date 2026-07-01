Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Gün içinde Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.