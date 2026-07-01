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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

14:111/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
AA
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Jota Silva Beşiktaş kariyerinde 5 gol attı.
Jota Silva Beşiktaş kariyerinde 5 gol attı.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Gün içinde Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Geçen sezon başında İngiltere'nin Nottingham Forest takımından kiralanan Jota Silva, 22 resmi maçta terlettiği siyah-beyazlı formayla 5 kez gol sevinci yaşadı.




#Beşiktaş
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