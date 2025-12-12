Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor mücadelesi için hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.