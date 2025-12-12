Yeni Şafak
Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

14:5912/12/2025, Cuma
Rafa Silva da çalışmalarda yer aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın yaklaşık 75 dakika sürdüğü ve takımın kondisyon ile taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor mücadelesi için hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenman, ısınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başlarken, oyuncuların fiziksel olarak yüksek tempoya adapte edilmesine önem verildi.


Siyah-beyazlılar, idmanın son bölümünde Trabzonspor karşılaşmasına yönelik taktiksel düzenlere odaklandı.






