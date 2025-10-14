Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi

14:5614/10/2025, Salı
AA
Rafa Silva da çalışmalarda yer aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.


Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.







#Beşiktaş
#Süper Lig
#Gençlerbilriği
