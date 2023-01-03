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Ghezzal bekleniyor

Beşiktaş'ta Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın mart başı gibi sahalara döneceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Ghezzal ne zaman sahalara dönecek?
Ghezzal, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 gol atıp 1 de asist kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sakatlığı bulunan futbolcularının durumlarını yakından takip ediyor.

Rachid Ghezzal'ini tedavisi kulüp doktorları tarafından devam ederken, sahalara dönüşü mart başı olarak hesaplanıyor.

Cezayirli futbolcu, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çalışmalara başladığını belirtirken, "İkinci aşama. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Faslı futbolcunun Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

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