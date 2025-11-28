Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi

Orkun Kökçü de çalışmalarda yer aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.
Antrenman, ısınma koşularının ardından yapılan taktik çalışmalar ile tamamlandı.
