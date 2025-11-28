Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi

Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi

15:0028/11/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Orkun Kökçü de çalışmalarda yer aldı.
Orkun Kökçü de çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü.


Antrenman, ısınma koşularının ardından yapılan taktik çalışmalar ile tamamlandı.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Fatih Karagümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sınav tarihleri Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı