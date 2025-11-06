Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Rafa Silva alarmı! Temasa geçtiler

17:146/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaş'ta Rafa Silva, karşılaşmada mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaş'ta Rafa Silva, karşılaşmada mücadele etti.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin, oyuncuyla temas kurduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva için Sergen Yalçın'ın 1-1 sona eren Kasımpaşa maçından sonra yaptığı, "Son dönemde performansı yeterli değil" açıklaması çok konuşulmuştu. Daha sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise katıldığı yayında Portekizli futbolcu için "Keyfi yerinde" ifadelerini kullanmıştı.


Sabah'ta yer alan habere göre, son haftalarda Beşiktaş'ta sürekli gündem olan Rafa Silva ile milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli yakından ilgileniyor. Suudi Arabistan ekibinin sportif direktörü Pedro Braz'ın, Benfica'da birlikte çalıştığı 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.


Braz'ın Rafa Silva cephesiyle ilk teması kurduğu kısa süre içerisinde de Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi. Portekizli yıldızın gelecek teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu. Siyah-beyazlıların, Rafa Silva'nın kararından bağımsız olarak bu transfere sıcak bakmadığı ve deneyimli futbolcuyu takımda tutmak istediği aktarıldı.






