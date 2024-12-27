Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
İdman, koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.