Beşiktaş'ta zirve vakti

Avusturya kampı dün sona eren Beşiktaş’ta hazırlık maçlarında ortaya konulan kötü görüntü, camiada yeni sezon öncesi tereddüte neden oldu. Siyah-beyazlı taraftarların alınan skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle eleştirilerini yönelttiği teknik direktör Valerien İsmael ise zamanla daha iyi olacaklarını düşünüyor.

"Hazır olacağız"

Önceki gün kaybedilen Alaves maçından sonra “Sabretmemiz lazım, aceleye gerek yok. Futbolculara tüm sezon ihtiyacımız var. Hazır olacağız. Tüm enerjimizle sahaya çıkacağız. Zor bir kamp geçirdik. Bizim istediğimiz de buydu. Futbolcularımız da istediğimiz zindelik seviyesine ulaşıyorlar” dese de, yönetim, mevcut durumun nedenlerini anlamak için Fransız çalıştırıcıyla görüşecek.

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Öncelik eksik bölgelerin tamamlanması konusuna verilecek

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da, Rıdvan Yılmaz’ın Rangers’a satışından sonra, oyuncu transferi için girişimlere başladı. Bu nedenle ikili arasındaki görüşmenin bugün yapılması bekleniyor. Zirvede, öncelik eksik bölgelerin tamamlanması konusuna verilecek. Valerien İsmael’in sol bek başta olmak üzere kanatlara ve stopere bir takviye daha istediği ifade edildi. İsmael’in ayrıca oyuncularla sık sık görüşerek moralleri yüksek tutmaya çalıştığı öğrenildi.

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