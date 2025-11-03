Beşiktaş'tan KAP bildirimi: Seçil Aygül ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan bir KAP bildirimi geldi. Beşiktaş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yollarını ayırdığını açıkladı.

KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil AYGÜL ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın AYGÜL'e şirketimize katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."