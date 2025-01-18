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Beşiktaş'tan Solskjaer ve ekibine sağlık kontrolü

Beşiktaş'tan Solskjaer ve ekibine sağlık kontrolü

13:1918/01/2025, Cumartesi
AA
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Ole Gunnar Solskjaer'in sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.
Ole Gunnar Solskjaer'in sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, sağlık kontrollerinden geçti.

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş için sağlık kontrollerinden geçti.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Solskjaer ile yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis'in sağlık kontrolleri, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirildi.


Detaylı kan tetkikleriyle başlayan kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerin ardından akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Solskjaer'in yardımcı antrenörü Erling Moe



#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Süper Lig

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