SÜPER LİG

Beşiktaş'tan Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması

Beşiktaş'ta ayak bileğinde zorlama tespit edilen Victor Ruiz, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Victor Ruiz 3-4 hafta oynayamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Victor Ruiz 3-4 hafta oynayamayacak.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz'ın sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda ayak bileği iç yan (deltoid) bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir, sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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