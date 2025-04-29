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Beşinci yıldıza 5 kaldı

Beşinci yıldıza 5 kaldı

Umut Yılmaz
04:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Okan Buruk
Okan Buruk

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 3. şampiyonluğa emin adımlarla koşan Galatasaray, geri sayıma geçti. Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek, takipçisi F.Bahçe ile 5 puanlık farkı koruyan sarıkırmızılı takıma mutlu son için kalan 5 maçta 10 puan yetiyor.

Süper Lig’de 3 sezondur büyük bir hakimiyet kuran Galatasaray, bir şampiyonluğa daha adım adım ilerliyor. Başkan Dursun Özbek yönetiminde, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde büyük çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar; üst üste 3., toplam 25. şampiyonluğuna yürüyor. 5. yıldızı takmaya hazırlanan Aslan, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi planlıyor. Son olarak 33. haftada Eyüpspor’u 5-1 yenen Galatasaray, puanını 80’e çıkarttı. En yakın rakibi Fenerbahçe’ye 5 puan fark atan sarı-kırmızılı kulübün 5. yıldızı takmak için 5 maçı kaldı.


10 PUANA ŞAMPİYON

Ligde 5 maça daha çıkacak olan Galatasaray, 3’ünü evinde oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor, Kayserispor ve Başakşehir ile RAMS Park’ta karşılaşacak. Trabzonspor ve Göztepe ile ise deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray, kalan 5 maçta 10 puan toplaması halinde 25. şampiyonluğunu kazanacak. Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet serisi oluşturan Buruk, bunu sürdürüp, kısa süre içerisinde şampiyonluğu ilan etmeyi planlıyor.


HERKES İNANDI

Galatasaray'da herkes şampiyonluk hedefinde birleşti. Son haftalarda alınan iyi sonuçların ardından Kemerburgaz’da bayram havası yaşanırken, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları için söz verildi.


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