Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaştı. Mücadelede sarı lacivertli takımın 3 topu direkten dönerken, karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ikinci yenilgisini yaşadı.

21. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Beytullah Buğra İpek gole izin vermedi. Bu pozisyonun devamında Duran'ın ceza yayının biraz solundan çıkardığı şutta, Beyoğlu Yeni Çarşı savunması kale alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Duran'ın Ali Eren İyican ile ceza sahası içinde girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine maçın hakemi Turgut Doman, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Doman, faul olmadığını belirterek penaltı kararını iptal etti.