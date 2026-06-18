Binlerce beğeni yağdı: İşte Alex de Souza'dan İsmail Kartal paylaşımına gelen o yorum...

Fenerbahçe’de dün gece yaşanan hareketli saatlerin ardından teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal’ın getirildiğinin resmen açıklanması, camiada büyük bir kenetlenme dalgası yarattı. Sarı-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yaptığı "Yuvana Hoş Geldin İsmail Kartal" paylaşımına en çarpıcı ve duygusal destek ise binlerce kilometre uzaktan, kulübün unutulmaz 10 numarası ve efsane kaptanı Alex de Souza’dan geldi.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı yorumla sarı-lacivertli taraftarların gönlünü bir kez daha kazandı.
Brezilyalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin resmi hesabından yapılan İsmail Kartal paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan İsmail Kartal paylaşımının altına yorum bırakan Alex de Souza, tecrübeli teknik adama destek mesajı gönderdi.
ALEX DE SOUZA'DAN İSMAİL KARTAL'A MESAJ
Alex de Souza'nın mesajı kısa süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük ilgi görürken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün unutulmaz kaptanının İsmail Kartal'a verdiği desteği memnuniyetle karşıladı.