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Bodrum FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Bodrum FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

13:0323/11/2024, Cumartesi
IHA
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İstanbul bölgesi hakemlerinden Onur Özütoprak
İstanbul bölgesi hakemlerinden Onur Özütoprak

Süper Lig’de bugün Bodrum FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün saat 19.00’da Bodrum FK ile Galatasaray karşılaşacak.


Bodrum Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.


Müsabakada VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR’da ise Serkan Çimen görev yapacak.




#Süper Lig
#Bodrum FK
#Galatasaray
#Onur Özütoprak

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