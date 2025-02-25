Bodrum FK Türkiye Kupası'nda çeyrek final biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü maçında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Bodrum FK adını çeyrek finale yazdırdı. Puanı bulunmayan Sivasspor ise kupaya veda etti.