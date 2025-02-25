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Bodrum FK Türkiye Kupası'nda çeyrek final biletini kaptı

Bodrum FK Türkiye Kupası'nda çeyrek final biletini kaptı

17:3125/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bodrum FK seri başı olmayan takımlar arasında kura çekimine katılacak.
Bodrum FK seri başı olmayan takımlar arasında kura çekimine katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü maçında Bodrum FK deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü Brazao kaydetti. Sivasspor-Bodrum FK maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3'üncü maçında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Bodrum FK adını çeyrek finale yazdırdı. Puanı bulunmayan Sivasspor ise kupaya veda etti.


Maçtan dakikalar:

38'inci dakikada sol kanattan Gökdeniz'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Brazao, sol ayağı ile yaptığı vuruşla topu kaleci Nikolic'in yanından ağlara gönderdi: 0-1.

45'inci dakikada Emre'nin pasında ceza alanı önünden Pritchard vuruşunu yaptı, kaleci köşeden topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

52'nci dakikada Bodrum FK'da Bardhi serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Nikolic'ten dönen topu Gökdeniz tamamlamak istedi, vuruşu dışarı gitti.


Karşılaşma Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


SİVASSPOR - BODRUM FK MAÇ ÖZETİ
Sivasspor - Bodrum FK maçının özetini izlemek için



#Ziraat Türkiye Kupası
#Sivasspor
#Bodrum FK

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