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Spor

Bodrum FK'nın gözü Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'da

Trendyol Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ege temsilcisi, bonservisi Galatasaray'da bulunan Rumen futbolcu Cicaldau için nabız yokluyor.

12:23 - 10/06/2024 Pazartesi
DHA
Cicaldau, geride bıraktığımız sezonu Konyaspor'da kiralık geçirdi.
Cicaldau, geride bıraktığımız sezonu Konyaspor'da kiralık geçirdi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi. Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.


Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nın devreye girdiği iddia edildi.


Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı.

#Bodrum FK
#Cicaldau
#Galatasaray
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