Bodrum FK'nın yeni başkanı belli oldu

Bodrum FK'nın yeni başkanı belli oldu

12:0614/01/2026, Çarşamba
DHA
Bodrum FK'nın yeni başkanı Taner Ankara.
Bodrum FK'nın yeni başkanı Taner Ankara.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum FK'da başkanlık görevine Taner Ankara getirildi.

Trendyol 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü'nde başkanlık görevine Taner Ankara getirildi.

Kulüpte başkanlık görevini yürüten Aşkın Demir'in görevinden ayrılmasının ardından yapılan değişiklikle Taner Ankara, kulübün yeni başkanı oldu.

Sipay Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübü'müzün yeni Başkanı Sayın Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

KUPADA RAKİP TÜMOSAN KONYASPOR

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü 2'nci hafta karşılaşmasında yarın evinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Bodrum FK gruptaki ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilirken, Konyaspor ise Antalyaspor'u 1-0 yendi.




