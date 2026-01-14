Bodrumspor filede 3’te 3 yaptı

Yeşil-beyazlı ekip; Fenerbahçe'yi 3-1, Havran Belediyespor'u deplasmanda 3-0 ve Çanakkale Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Bodrum'un İncileri, bu sonuçların ardından puanını 20'ye yükselterek ligde 6'ncı sıraya çıktı.