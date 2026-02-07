Yeni Şafak
Boston Celtics'ten çılgın geri dönüş

10:577/02/2026, Cumartesi
AA
Jaylen Brown maçın skorer ismi oldu.
Jaylen Brown maçın skorer ismi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat’i 98-96 mağlup eden Boston Celtics, üst üste 5. maçından galibiyetle ayrıldı.

Boston Celtics, Miami Heat'i 98-96 yendi. Celtics'in 22 sayılık farktan döndüğü maçta Jaylen Brown 29 sayı, 7 ribaunt, Payton Pritchard 24 sayı, Derrick White 21 sayı, 5 asistle oynadı.


Takas sonrası Celtics'te ilk maçına çıkan Nikola Vucevic, 11 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.


Davion Mitchell'in bitime 2.7 saniye kala 3 sayılık atıştan yararlanamadığı Heat'te, Andrew Wiggins 26, Norman Powell 24 sayıyla skora katkı verdi.







