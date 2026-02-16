Breanna Stewart yeniden Fenerbahçe’de

Yeni Şafak
13:5216/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
IHA
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Breanna Stewart’ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya Yıldızı Breanna Stewart yeniden Fenerbahçe Opet’te" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Amerikalı oyuncu Breanna Stewart’ı yeniden kadrosuna kattı.


Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazandığı tarihi başarılar, imza attığı rekorlar ve geçmişten bugüne dek kadrosunda yer alan dünya yıldızlarıyla Türk Sporuna büyük bir marka değeri kazandıran Türk Basketbolunun Lokomotifi takımımız, çok büyük bir anlaşmaya daha imza attı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda Çubuklu formamızı giyen, ilk EuroLeague Women şampiyonluğumuzu kazandığımız kadronun en önemli parçalarından biri olan Dünya Yıldızı forvet Breanna Stewart ile anlaşmaya varmıştır.

Zaragoza’da düzenlenecek EuroLeague Women Final Six organizasyonu öncesi Nisan ayında takıma katılacak oyuncumuz Breanna Stewart, üçüncü Avrupa Şampiyonluğu yolunda Çubuklu formamızla mücadele edecektir.

Breanna Stewart’a Ailemize yeniden hoş geldin diyor, sarı lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."



