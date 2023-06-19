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Spor

Brendan Rodgers'ın yeni adresi

Leicester City'nin eski teknik direktörü Brendan Rodgers, İskoç takımı Celtic'in başına geçti.

15:55 . 19/06/2023 Pazartesi
AA
Brendan Rodgers

Brendan Rodgers

İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Celtic Futbol Kulübü, Brendan Rodgers'ın 3 yıllık sözleşme ile kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar" ifadeleri kullanıldı. ​​​​​​​


Geçen sezon Leicester City'de toplam 35 maça çıkıp 12 galibiyet, 4 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı. Premier League'de sezonu 34 puanla 18.sıra da tamamlayarak küme düştü.


50 yaşındaki teknik adam, 2016 ve 2019 yılları arasında da Celtic'te teknik direktör olarak görev yapmıştı.


Kuzey İrlandalı teknik adam, Leicester City ve Celtic dışında daha önce Liverpool, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.






#celtic
#Leicester City
#Brendan Rodgers
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